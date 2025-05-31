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Гнистан
Роман Еременко
Новости
€ 100 тыс
Роман Еременко - новости
Гнистан
19 марта 1987 (39), Москва
#26 | Полузащитник
180 см | 67 кг
Финляндия | Россия
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Трансферы
Публикации
Отец Еременко: «Нынешний «Зенит» Роман точно усилит»
27 марта
4
Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ
26 февраля
2
Раскрыта причина, почему Еременко не перешел в «Оренбург»
20 февраля
1
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ
10 февраля
9
Еременко боится возвращаться в Россию из-за угроз
12 января
5
38-летний Еременко отправится с «Оренбургом» в Турцию
12 января
1
Еременко назвали «больным» за решение вернуться в Россию
10 января
1
Отец Еременко отреагировал на новость о переходе в «Оренбург»
9 января
38-летний Роман Еременко возвращается в РПЛ: подробности
9 января
7
Пойманный на кокаине Еременко вызван в сборную Финляндии впервые за 9 лет
2025.05.31 13:23
4
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Жена Карпина назвала любимого футболиста, игравшего у мужа: «Такие рождаются раз в сто лет»
2024.09.14 15:45
8
Фото
Роман Еременко подписал контракт с новым клубом
2023.05.05 13:36
3
Отец Еременко объяснил, почему Роман в 2021 году покинул «Ростов» и приостановил карьеру
2022.07.30 10:00
3
Отец Еременко: «Клубы из России не интересовались Романом, да и сам он не хотел возвращаться туда»
2022.07.28 12:51
1
Фото
Роман Еременко подписал контракт с финским клубом. Он не играл полтора года
2022.07.28 12:12
Алексей Еременко: «Рома не хочет возвращаться в Россию. Надеется подыскать что-то поспокойнее»
2022.05.13 10:46
3
Алексей Еременко: «Рома был близок к переходу в «Монако», «Барса» проявляла интерес. И тут история с кокаином»
2022.05.13 09:55
1
35-летний Еременко открыт к предложениям. Он без клуба больше года
2022.04.18 18:37
2
Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ»
2022.02.12 09:51
Роман Еременко до конца года примет решение о своем будущем
2021.11.06 12:49
12
Отец Еременко: «Возвращение Романа в «Ростов» исключено»
2021.08.05 08:54
8
Фото
Тейшейра – самый дорогой свободный агент. Рауш, Муса и Еременко – в топ-10
2021.04.13 11:24
1
Еременко не намерен искать новый клуб до конца сезона
2021.03.02 13:16
2
Гендиректор «Сочи» – о Еременко: «Вероятно, с кем-то из клубов диалог ведeтся, а нас используют для отвлечения внимания»
2021.03.01 19:23
Агент Еременко: «Роман сказал, что пока не хочет играть в России»
2021.03.01 12:48
3
«РБ-Спорт»: «Сочи» претендует на Романа Еременко
2021.03.01 10:20
15
Карпин – об уходе Еременко из «Ростова»: «Полный форс-мажор»
2021.02.27 16:30
1
Фото
Байрамян – Еременко: «Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скачать»
2021.02.23 22:46
5
Фото
Карпин – Еременко: «Ромчик, спасибо за все. Еще один сынок нас покидает»
2021.02.23 18:46
6
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2
3
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