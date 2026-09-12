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Финляндия. Вейккауслига
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Гнистан
Роман Еременко
Статистика
€ 100 тыс
Роман Еременко - статистика
Гнистан
19 марта 1987 (39), Москва
#26 | Полузащитник
180 см | 67 кг
Финляндия | Россия
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Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Оулу
1 : 2
12.09.2026
Гнистан
60' - 90'
82'
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Гнистан
1 : 1
31.08.2026
ТПС
1' - 71'
Финляндия. Вейккауслига, 21 тур
ХИК
2 : 3
23.08.2026
Гнистан
1' - 76'
Статистика по турнирам
Финляндия. Вейккауслига 2026
Финляндия. Вейккауслига 2025
Финляндия. Вейккауслига 2024
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Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Кубок Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хонка
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
1' - 90'
44'
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
1' - 90'
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