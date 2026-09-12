Статистика по турнирам

Финляндия. Вейккауслига 2026 Финляндия. Вейккауслига 2025 Финляндия. Вейккауслига 2024 Лига конференций 2023/2024 Лига Европы 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Marbella Cup 2012 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Суперкубок России 2012 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Украина. Суперкубок 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Украины 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок Украины 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Украины 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008