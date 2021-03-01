«РБ-Спорт»: «Сочи» претендует на Романа Еременко

Бывший полузащитник «Ростова» Роман Еременко заинтересовал «Сочи».
По информации «РБ-Спорт», сочинский клуб рассматривает вариант с подписанием 33-летнего футболиста, который на прошлой неделе стал свободным агентом.
По регламенту финн имеет право подписать соглашение с новой командой в течение 30 дней с момента закрытия трансферного окна.
- Еременко расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
- Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.
- В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.
Источник: «РБ-Спорт»