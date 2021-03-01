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«РБ-Спорт»: «Сочи» претендует на Романа Еременко

1 марта 2021, 10:20
15

Бывший полузащитник «Ростова» Роман Еременко заинтересовал «Сочи».

По информации «РБ-Спорт», сочинский клуб рассматривает вариант с подписанием 33-летнего футболиста, который на прошлой неделе стал свободным агентом.

По регламенту финн имеет право подписать соглашение с новой командой в течение 30 дней с момента закрытия трансферного окна.

  • Еременко расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
  • Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.
  • В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Еременко Роман
Комментарии (15)
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серега кашин
1614584433
что то тут не все так гладко, ушел по семейным причинам и сразу ищет другой клуб
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mdu86
1614589652
Да не пойдёт он ни в какой Сочи. Это было бы как минимум не красиво по отношению к Ростову, тем более они с ним так тепло прощались
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DOCTOR PENALTY
1614590279
Ничего удивительного. Любой команде нужен игрок умеющий организовать атаку, вести игру. Таких мало. С его приходом даже Заболотный будет забивать не случайные мячи, меньше будет бей-беги. Одно обидно, что у нас в Спартаке нет такого игрока , и не ищут.
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portero
1614592228
Подпишет, похоже уже всё было просчитано... Сочи реально на чемпионство будет претендовать...
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knikos
1614594177
Непонятно , как они с Нобоа будут "делить" центр поля . Но игрок может очень даже пригодиться . Ну , в данном случае можно лишь довериться Федотову , ему виднее .
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9зверь9
1614596418
Вот, где собака зарыта!
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zigbert
1614601198
Все может быть. Еременко еще может показать на что способен.
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zenitforever2015
1614601660
Сочи, даешь еврокубки !
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