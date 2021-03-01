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    «РБ-Спорт»: «Сочи» претендует на Романа Еременко

    Бывший полузащитник «Ростова» Роман Еременко заинтересовал «Сочи».

    По информации «РБ-Спорт», сочинский клуб рассматривает вариант с подписанием 33-летнего футболиста, который на прошлой неделе стал свободным агентом.

    По регламенту финн имеет право подписать соглашение с новой командой в течение 30 дней с момента закрытия трансферного окна.

    • Еременко расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
    • Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.
    • В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    01.03.2021 10:20
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4412

      Гавроша 15 часов назад

      Могут и взять, пригодится!

      0
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      Рейтинг: +544

      zenitforever2015 1 марта, 15:27

      Сочи, даешь еврокубки !

      0
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      Рейтинг: +901

      zarsm > zenitforever2015 23 часа назад

      фнл

      0
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 15:19

      Все может быть. Еременко еще может показать на что способен.

      2
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      Рейтинг: +46

      9зверь9 1 марта, 14:00

      Вот, где собака зарыта!

      0
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      Рейтинг: +6855

      knikos 1 марта, 13:22

      Непонятно , как они с Нобоа будут "делить" центр поля . Но игрок может очень даже пригодиться . Ну , в данном случае можно лишь довериться Федотову , ему виднее .

      0
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      ...
      Рейтинг: +991

      Ziklop > knikos 1 марта, 14:00

      финн не желает бегать по полю 90 минут, тяжело ему выполнять требования Карпина. В Сочи на заменах, даст отдохнуть Набоа и контракт получит лучше чем в Ростове.

      3
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      Рейтинг: +45611

      portero 1 марта, 12:50

      Подпишет, похоже уже всё было просчитано...
      Сочи реально на чемпионство будет претендовать...

      4
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      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV > portero 1 марта, 14:14

      поперек головняка фарм не пойдет, второе

      0
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 1 марта, 12:17

      Ничего удивительного. Любой команде нужен игрок умеющий организовать атаку, вести игру. Таких мало. С его приходом даже Заболотный будет забивать не случайные мячи, меньше будет бей-беги. Одно обидно, что у нас в Спартаке нет такого игрока , и не ищут.

      3
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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 1 марта, 15:45

      Так Роман у спартака был, но зачем-то сбагрили в Ростов, а он
      там показал на что способен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY > vladimir-7 1 марта, 16:05

      То, что его отдали Ростову, было большой ошибкой.

      0
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      Рейтинг: +3250

      mdu86 1 марта, 12:07

      Да не пойдёт он ни в какой Сочи. Это было бы как минимум не красиво по отношению к Ростову, тем более они с ним так тепло прощались

      1
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      Рейтинг: +770

      Вальдемар IV > mdu86 1 марта, 14:15

      мамаев тоже кинул одних ради ростова, почему бы так с ростовом не сделать

      0
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 1 марта, 10:40

      что то тут не все так гладко, ушел по семейным причинам и сразу ищет другой клуб

      3
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      Рейтинг: +2815

      sobaka120982 > серега кашин 1 марта, 11:03

      Я думаю что у него был разговор с Георгичем о том что он не тянет то что от него требуют. Честно сказал что уже не вывозит,вот его и отпустили, а в Сочи он может на замены выходить и делать результат

      6
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