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    Гендиректор «Сочи» – о Еременко: «Вероятно, с кем-то из клубов диалог ведeтся, а нас используют для отвлечения внимания»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на появившуюся информацию об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Ростова» Роману Еременко.

    «Это все слухи. Сейчас много телеграм-каналов, каждый там пишет, что ему вздумается. Это всe равно, что позвонить в любой клуб РПЛ и спросить: «Почему вам неинтересен Роман Еременко?».

    На ровном месте рождаются новости. Вероятно, с кем-то из клубов диалог ведeтся, а «Сочи» используют для отвлечения внимания», – сказал Рубашко.

    • Еременко на прошлой неделе расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
    • Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.
    • В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    01.03.2021 19:23
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