Гендиректор «Сочи» – о Еременко: «Вероятно, с кем-то из клубов диалог ведeтся, а нас используют для отвлечения внимания»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на появившуюся информацию об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Ростова» Роману Еременко.

«Это все слухи. Сейчас много телеграм-каналов, каждый там пишет, что ему вздумается. Это всe равно, что позвонить в любой клуб РПЛ и спросить: «Почему вам неинтересен Роман Еременко?».

На ровном месте рождаются новости. Вероятно, с кем-то из клубов диалог ведeтся, а «Сочи» используют для отвлечения внимания», – сказал Рубашко.

Еременко на прошлой неделе расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.

Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.

В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.

Агент Еременко: «Роман сказал, что пока не хочет играть в России»