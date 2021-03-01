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    Агент Еременко: «Роман сказал, что пока не хочет играть в России»

    Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету», – сказал агент.

    • На прошлой неделе Еременко расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
    • Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года, в 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.
    • Сегодня стало известно об интересе к 33-летнему финну со стороны «Сочи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2021 12:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 23 часа назад

      А где как не в России ему предложат хороший контракт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45611

      portero 1 марта, 12:53

      Агентом нельзя верить, от них 30% правды не получишь...

      3
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      ...
      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > portero 1 марта, 15:38

      Это точно, они как торгаши на рынке.

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