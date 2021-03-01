Агент Еременко: «Роман сказал, что пока не хочет играть в России»

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал будущее своего клиента.
«Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету», – сказал агент.
- На прошлой неделе Еременко расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
- Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года, в 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.
- Сегодня стало известно об интересе к 33-летнему финну со стороны «Сочи».
Источник: «Спорт-Экспресс»