Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон высказался о периоде своей карьеры в «Ростове».
– В «Ростове» ты стал первым за долгие годы капитаном, не говорившим по-русски.
– Для меня большая честь, что именно меня выбрали капитаном. Я очень доволен временем, проведенным в «Ростове».
К сожалению, там очень часто менялись игроки. Думаю, именно из-за частых трансферов я стал капитаном.
Ушли Гацкан, Калачев, Паршивлюк, я стал одним из старожилов, всегда играл и думаю, поэтому получил повязку.
– В твоем последнем сезоне за клуб «Ростов» с Карпиным всерьез претендовал на медали и место в Лиге чемпионов. В итоге стали пятыми и попали в Лигу Европы.
– У нас был один из лучших составов в РПЛ. Роман Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим. Если у него был хороший день, можно было не беспокоиться об исходе игры.
Норманн и Попов тоже играли важную роль, середина поля была на высоте.
- Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 по 2020 год.
- В России он также играл за «Краснодар» и «Рубин».
- Еременко год назад расторг контракт с «Ростовом» и до сих пор остается без команды.