Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Еременко не намерен искать новый клуб до конца сезона

    Алексей Еременко, отец бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал будущее своего сына.

    «Он возвращается к семье, а дальше посмотрим. Планирует ли он искать себе новый клуб до конца сезона? Пока нет. Дальше как получится, никогда нельзя закрывать дверь», – сказал Еременко-старший.

    • 33-летний финн на прошлой неделе расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
    • Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.
    • В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.

    Агент Еременко: «Роман сказал, что пока не хочет играть в России»

    Гендиректор «Сочи» – о Еременко: «Вероятно, с кем-то из клубов диалог ведeтся, а нас используют для отвлечения внимания»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:16
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 3 часа назад

      Еременко закроет свои делишки в Финляндии и постучится в дверь, даже
      может быть, Ростову.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83334

      zigbert > vladimir-7 2 часа назад

      Вряд ли такое возможно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru