Еременко не намерен искать новый клуб до конца сезона

Алексей Еременко, отец бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал будущее своего сына.

«Он возвращается к семье, а дальше посмотрим. Планирует ли он искать себе новый клуб до конца сезона? Пока нет. Дальше как получится, никогда нельзя закрывать дверь», – сказал Еременко-старший.

33-летний финн на прошлой неделе расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.

Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.

В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.

Агент Еременко: «Роман сказал, что пока не хочет играть в России»

Гендиректор «Сочи» – о Еременко: «Вероятно, с кем-то из клубов диалог ведeтся, а нас используют для отвлечения внимания»