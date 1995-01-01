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    Карпин – об уходе Еременко из «Ростова»: «Полный форс-мажор»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из клуба полузащитника Романа Еременко.

    «Форс-мажор полный. Один из наших лучших игроков покинул команду. Что делать? Еще перед игрой с «Ахматом» (21 февраля – примечание «Бомбардира») не мог такое представить. Но семейные обстоятельства возникли. Семья превыше всего. Но для нас это потеря», – сказал Карпин.

    • Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
    • В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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