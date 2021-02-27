Карпин – об уходе Еременко из «Ростова»: «Полный форс-мажор»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из клуба полузащитника Романа Еременко.

«Форс-мажор полный. Один из наших лучших игроков покинул команду. Что делать? Еще перед игрой с «Ахматом» (21 февраля – примечание «Бомбардира») не мог такое представить. Но семейные обстоятельства возникли. Семья превыше всего. Но для нас это потеря», – сказал Карпин.