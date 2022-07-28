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  • Отец Еременко: «Клубы из России не интересовались Романом, да и сам он не хотел возвращаться туда»

Отец Еременко: «Клубы из России не интересовались Романом, да и сам он не хотел возвращаться туда»

28 июля 2022, 12:51
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Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал переход своего сына в финский ХИФК.

«Роман поддерживал форму с ХИФК, потом принял решение остаться в команде. У него были предложения, но только из Финляндии. Клубы из России им не интересовались, да и сам он не хотел возвращаться туда.

Рома находится в хорошей игровой форме. Понятно, что игровой ритм потерян, но лишних килограммов нет. Он такой же сухой и поджарый. Мозги у него на месте, удар остался тот же.

Он взрослый человек, ему уже 35 лет, со мной никак не советовался, но решение играть именно за ХИФК я поддержал.

Конечно, для всех стало неожиданностью, что Роман вернулся в футбол. Но могу заверить, что его соглашение действует до конца сезона. Сын не хотел начинать играть за именитую команду и быть у всех на виду.

В ноябре заканчивается его контракт с командой. Посмотрим, поможет ли он им сохранить прописку в Премьер-лиге и остался ли у него вкус к тренировкам и самому футболу», – сказал Еременко-старший.

  • Хавбек поиграл в России за «Ростов», «Рубин», ЦСКА и «Спартак».
  • В феврале 2021 года Еременко расторг контракт с донским клубом и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.
  • ХИФК идет последним в чемпионате Финляндии после 15 туров.

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Источник: Sport24
Европа Еременко Алексей Еременко Роман
Комментарии (1)
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vladimir-7
1659019431
Алексей, кому в России нужен финский легионер, да ещё и наркоман со стажем, он обкакал команду, которая боролась за него в судах, поддерживала его, а он ушел в другой клуб, а потом и этот клуб подвел и ушел в следующий и там успел нагадить, а там это скрыли, назвав это, взаимным соглашением, так что ему в России делать нечего, авторитет потерян навсегда.
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