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    Отец Еременко: «Клубы из России не интересовались Романом, да и сам он не хотел возвращаться туда»

    Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал переход своего сына в финский ХИФК.

    «Роман поддерживал форму с ХИФК, потом принял решение остаться в команде. У него были предложения, но только из Финляндии. Клубы из России им не интересовались, да и сам он не хотел возвращаться туда.

    Рома находится в хорошей игровой форме. Понятно, что игровой ритм потерян, но лишних килограммов нет. Он такой же сухой и поджарый. Мозги у него на месте, удар остался тот же.

    Он взрослый человек, ему уже 35 лет, со мной никак не советовался, но решение играть именно за ХИФК я поддержал.

    Конечно, для всех стало неожиданностью, что Роман вернулся в футбол. Но могу заверить, что его соглашение действует до конца сезона. Сын не хотел начинать играть за именитую команду и быть у всех на виду.

    В ноябре заканчивается его контракт с командой. Посмотрим, поможет ли он им сохранить прописку в Премьер-лиге и остался ли у него вкус к тренировкам и самому футболу», – сказал Еременко-старший.

    • Хавбек поиграл в России за «Ростов», «Рубин», ЦСКА и «Спартак».
    • В феврале 2021 года Еременко расторг контракт с донским клубом и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.
    • ХИФК идет последним в чемпионате Финляндии после 15 туров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11197

      Алексей З 37 минут назад

      Как то он странно из Ростова упархнул.

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