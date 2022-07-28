Отец Еременко: «Клубы из России не интересовались Романом, да и сам он не хотел возвращаться туда»

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал переход своего сына в финский ХИФК.

«Роман поддерживал форму с ХИФК, потом принял решение остаться в команде. У него были предложения, но только из Финляндии. Клубы из России им не интересовались, да и сам он не хотел возвращаться туда.

Рома находится в хорошей игровой форме. Понятно, что игровой ритм потерян, но лишних килограммов нет. Он такой же сухой и поджарый. Мозги у него на месте, удар остался тот же.

Он взрослый человек, ему уже 35 лет, со мной никак не советовался, но решение играть именно за ХИФК я поддержал.

Конечно, для всех стало неожиданностью, что Роман вернулся в футбол. Но могу заверить, что его соглашение действует до конца сезона. Сын не хотел начинать играть за именитую команду и быть у всех на виду.

В ноябре заканчивается его контракт с командой. Посмотрим, поможет ли он им сохранить прописку в Премьер-лиге и остался ли у него вкус к тренировкам и самому футболу», – сказал Еременко-старший.