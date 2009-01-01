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    Карпин – Еременко: «Ромчик, спасибо за все. Еще один сынок нас покидает»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил полузащитника Романа Еременко, который покидает клуб.

    «Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает», — написал Карпин в инстаграме.

    • В составе «Ростова» Роман провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
    • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
    • Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42517

      MaxRnD 40 минут назад

      Попробую поверить, ибо Валера вроде бы в лицемерии замечен не был

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