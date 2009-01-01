Карпин – Еременко: «Ромчик, спасибо за все. Еще один сынок нас покидает»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил полузащитника Романа Еременко, который покидает клуб.

«Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает», — написал Карпин в инстаграме.