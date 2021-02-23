Карпин – Еременко: «Ромчик, спасибо за все. Еще один сынок нас покидает»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил полузащитника Романа Еременко, который покидает клуб.
«Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает», — написал Карпин в инстаграме.
- В составе «Ростова» Роман провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
- Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
- Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.
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Источник: инстаграм Валерия Карпина