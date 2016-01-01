Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

35-летний Еременко открыт к предложениям. Он без клуба больше года

Алексей Еременко, отец экс-полузащитника ЦСКА и «Ростова» Романа Еременко, рассказал, что 35-летний футболист не собирается завершать карьеру.

«Роман сейчас находится в Хельсинки с семьей. Насчет футбольных планов… Посмотрим, что будет летом. Он не заканчивает карьеру, он открыт к предложениям.

Понятно, что он не находится в игровой форме, но у Романа всe в порядке. Он поддерживает ее, играя с любителями. Также тренируется самостоятельно, поэтому лишнего веса не имеет», – сказал отец футболиста.

  • Еременко расторг контракт с «Ростовом» 23 февраля 2021 года.
  • В России он также играл за «Спартак» и «Рубин».
  • В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.

Новости по теме
Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ»
Роман Еременко до конца года примет решение о своем будущем 12
Отец Еременко: «Возвращение Романа в «Ростов» исключено» 9
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:37
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1883

    Dr.Metal 1 час назад

    Кому нужен этот наркоман и предатель

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11