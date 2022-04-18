35-летний Еременко открыт к предложениям. Он без клуба больше года

Алексей Еременко, отец экс-полузащитника ЦСКА и «Ростова» Романа Еременко, рассказал, что 35-летний футболист не собирается завершать карьеру.

«Роман сейчас находится в Хельсинки с семьей. Насчет футбольных планов… Посмотрим, что будет летом. Он не заканчивает карьеру, он открыт к предложениям.

Понятно, что он не находится в игровой форме, но у Романа всe в порядке. Он поддерживает ее, играя с любителями. Также тренируется самостоятельно, поэтому лишнего веса не имеет», – сказал отец футболиста.