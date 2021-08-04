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    Отец Еременко: «Возвращение Романа в «Ростов» исключено»

    Алексей Еременко, отец бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, сообщил, что его сын не вернется в донской клуб.

    «Семину всегда нравился Роман, но его возвращение в «Ростов» исключено. Рома твердо решил, что этап карьеры в России завершен. Не думаю, что Семин сможет как-то на это повлиять.

    Сейчас у Ромы есть разные варианты продолжения карьеры. Есть ли из России? Он даже не рассматривает их», – сказал Еременко-старший.

    • Финский хавбек выступал за «Ростов» с января 2019-го по февраль 2021-го года.
    • Он провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
    • Семин возглавил команду 4 августа, сменив на посту Валерия Карпина.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28678

      oyabun 27 минут назад

      При всём уважении - 34 года, и лучшая его игровая форма позади.

      1
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      Рейтинг: +7304

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      Уход Ерёменко из Ростова какая-то мутная история.
      Что-то подсказывает , что это может быть связано с "зависимостью" имхо.

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    • ...
      Рейтинг: +45797

      MaxRnD 54 минуты назад

      Тяжелый COVID плюс после этого эмоциональный и физический спад - равновероятно такое могло случиться с ним и в Финляндии, и вообще где угодно ...

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