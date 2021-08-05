Отец Еременко: «Возвращение Романа в «Ростов» исключено»

Алексей Еременко, отец бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, сообщил, что его сын не вернется в донской клуб.

«Семину всегда нравился Роман, но его возвращение в «Ростов» исключено. Рома твердо решил, что этап карьеры в России завершен. Не думаю, что Семин сможет как-то на это повлиять.

Сейчас у Ромы есть разные варианты продолжения карьеры. Есть ли из России? Он даже не рассматривает их», – сказал Еременко-старший.