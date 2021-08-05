Отец Еременко: «Возвращение Романа в «Ростов» исключено»

Алексей Еременко, отец бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, сообщил, что его сын не вернется в донской клуб.
«Семину всегда нравился Роман, но его возвращение в «Ростов» исключено. Рома твердо решил, что этап карьеры в России завершен. Не думаю, что Семин сможет как-то на это повлиять.
Сейчас у Ромы есть разные варианты продолжения карьеры. Есть ли из России? Он даже не рассматривает их», – сказал Еременко-старший.
- Финский хавбек выступал за «Ростов» с января 2019-го по февраль 2021-го года.
- Он провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
- Семин возглавил команду 4 августа, сменив на посту Валерия Карпина.
Источник: Sport24