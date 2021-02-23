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    Байрамян – Еременко: «Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скачать»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал решение Романа Еременко покинуть клуб.

    «Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скучать. Благодарен за всe, мой друг», – написал Байрамян в инстаграме.

    • В составе «Ростова» Еременко провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
    • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
    • Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.

    «Решение не пришло спонтанно». Еременко объяснил расторжение контракта с «Ростовом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Хорена Байрамяна

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    23.02.2021 22:46
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