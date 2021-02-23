Байрамян – Еременко: «Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скачать»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал решение Романа Еременко покинуть клуб.
«Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скучать. Благодарен за всe, мой друг», – написал Байрамян в инстаграме.
- В составе «Ростова» Еременко провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
- Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
- Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.
«Решение не пришло спонтанно». Еременко объяснил расторжение контракта с «Ростовом»