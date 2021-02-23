Байрамян – Еременко: «Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скачать»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал решение Романа Еременко покинуть клуб.

«Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем! Я буду скучать. Благодарен за всe, мой друг», – написал Байрамян в инстаграме.

В составе «Ростова» Еременко провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.

Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.

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«Решение не пришло спонтанно». Еременко объяснил расторжение контракта с «Ростовом»