Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Роман Еременко до конца года примет решение о своем будущем

    Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Он в раздумьях. Травма позади. До конца года решит, продолжать ли карьеру.

    Это не будет Россия или Финляндия. Что-то другое. Вряд ли английская Премьер-лига. Но не исключаю, что это будет большой чемпионат.

    Я Романа не тороплю и нахожусь в ожидании его решения», – сказал агент.

    • 34-летний финн в феврале расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
    • Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.
    • В 48 матчах он забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:49
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22450

      vladimir-7 55 минут назад

      Намыливается в какой-нибудь клуб Украины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47339

      MaxRnD 56 минут назад

      Очухивайся от последствий ковида и обратно к нам ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22450

      vladimir-7 > MaxRnD 53 минуты назад

      А вы, что уже не Россия.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47339

      MaxRnD > vladimir-7 39 минут назад

      Для не вдупляющих с первого раза поясняю, к нам в Ростов

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90906
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68052
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru