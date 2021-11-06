Роман Еременко до конца года примет решение о своем будущем

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал будущее своего клиента.

«Он в раздумьях. Травма позади. До конца года решит, продолжать ли карьеру.

Это не будет Россия или Финляндия. Что-то другое. Вряд ли английская Премьер-лига. Но не исключаю, что это будет большой чемпионат.

Я Романа не тороплю и нахожусь в ожидании его решения», – сказал агент.