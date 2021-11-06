Роман Еременко до конца года примет решение о своем будущем

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал будущее своего клиента.
«Он в раздумьях. Травма позади. До конца года решит, продолжать ли карьеру.
Это не будет Россия или Финляндия. Что-то другое. Вряд ли английская Премьер-лига. Но не исключаю, что это будет большой чемпионат.
Я Романа не тороплю и нахожусь в ожидании его решения», – сказал агент.
- 34-летний финн в феврале расторг контракт с «Ростовом» по семейным причинам.
- Хавбек выступал за донской клуб с января 2019 года.
- В 48 матчах он забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
Источник: «Чемпионат»