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    • Жена Карпина назвала любимого футболиста, игравшего у мужа: «Такие рождаются раз в сто лет»

    Жена Карпина назвала любимого футболиста, игравшего у мужа: «Такие рождаются раз в сто лет»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высоко оценила Романа Еременко.

    – А кто ваш любимый футболист, игравший у Карпина? Чисто в футбольном плане?

    – Рома Еременко. Практически уверена: если вы спросите самого Карпина, он тоже назовет его.

    По крайней мере, Еременко точно самый талантливый. Валера говорил, что такие футболисты рождаются раз в сто лет.

    Когда Рому дисквалифицировали за кокаин, я это перенесла очень болезненно. Я в то время вообще болела за ЦСКА.

    • Сейчас Еременко 37 лет и он выступает за финский «Гнистан».
    • В России он поиграл за ЦСКА, «Спартак», «Рубин» и «Ростов».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Sport24

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    14.09.2024 15:45
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    Комментарии (8)
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    гууд
    1726321054
    рождаются раз в сто лет, дисквалифицировали за кокаин, точно самый талантливый, дисквалифицировали за кокаин, если вы спросите самого Карпина, дисквалифицировали за кокаин, я это перенесла очень болезненно)))) хорошие футболисты рождаются в 100 лет
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    vladik12
    1726323912
    Нет, Валера назовет Марко Асенсио, думаю.
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    Baggio1986
    1726324778
    И чем же он талантлив?
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    Dr Metal
    1726329176
    За кокаин его вообще посадить было бы не плохо
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    Shuriak
    1726345434
    Гнистан,это типа гнилая азиатская страна?
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    Shuriak
    1726345533
    Марадона тоже нюхал,правда,поталантливее был и у Валеры не играл.
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