Жена Карпина назвала любимого футболиста, игравшего у мужа: «Такие рождаются раз в сто лет»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высоко оценила Романа Еременко.

– А кто ваш любимый футболист, игравший у Карпина? Чисто в футбольном плане?

– Рома Еременко. Практически уверена: если вы спросите самого Карпина, он тоже назовет его.

По крайней мере, Еременко точно самый талантливый. Валера говорил, что такие футболисты рождаются раз в сто лет.

Когда Рому дисквалифицировали за кокаин, я это перенесла очень болезненно. Я в то время вообще болела за ЦСКА.

Сейчас Еременко 37 лет и он выступает за финский «Гнистан».

В России он поиграл за ЦСКА, «Спартак», «Рубин» и «Ростов».

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!