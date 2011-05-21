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Хосе Ортис
Статистика
Хосе Ортис - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1977 (49), Альмерия
#10 | Полузащитник
172 см | 69 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
15
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
8 : 1
21.05.2011
Альмерия
82' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Альмерия
3 : 1
15.05.2011
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
0 : 0
11.05.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 0
07.05.2011
Альмерия
72' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
0 : 1
01.05.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
1 : 0
25.04.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
0 : 3
16.04.2011
Валенсия
79' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
1 : 3
04.04.2011
Атлетик
64' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Альмерия
2 : 2
12.03.2011
Атлетико
67' - 90'
77'
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1 : 2
06.03.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Альмерия
1 : 1
03.03.2011
Расинг
62' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Альмерия
3 : 2
05.02.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
29.01.2011
Альмерия
82' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
3 : 2
23.01.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Альмерия
1 : 1
16.01.2011
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
4 : 1
09.01.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2 : 0
03.01.2011
Альмерия
85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
2 : 3
19.12.2010
Хетафе
73' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 3
11.12.2010
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
05.12.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 1
28.11.2010
Альмерия
70' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
0 : 8
20.11.2010
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Альмерия
1 : 1
07.11.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1 : 1
31.10.2010
Альмерия
84' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
1 : 1
24.10.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 0
17.10.2010
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Альмерия
1 : 1
03.10.2010
Малага
84' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0 : 2
26.09.2010
Альмерия
90' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Альмерия
2 : 2
13.09.2010
Реал Сосьедад
85' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
29.08.2010
Альмерия
Был в запасе
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