|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|11
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.09.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|01.09.2022
|79' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|28.08.2022
|1' -77'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|49'
|22.08.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:0
|Даллас (Даллас)
|15.08.2022
|83' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|07.08.2022
|89' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Торонто (Торонто)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|24.07.2022
|87' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|14.07.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|4:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Портленд (Портленд)
|26.06.2022
|86' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|0:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|19.05.2022
|90' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|15.05.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|86'
|09.05.2022
|90' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.04.2022
|90' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)