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    Ethan Zubak - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Ethan Zubak
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 11 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    18.09.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    10.09.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    04.09.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    01.09.2022 79' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 4:1 Колорадо (Денвер)
    28.08.2022 1' -77' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    49'
    22.08.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 4:0 Даллас (Даллас)
    15.08.2022 83' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    07.08.2022 89' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:4 Торонто (Торонто)
    04.08.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    24.07.2022 87' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    18.07.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    14.07.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    10.07.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 4:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    04.07.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 2:2 Портленд (Портленд)
    26.06.2022 86' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    20.06.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    12.06.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 0:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    29.05.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    22.05.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 2:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    19.05.2022 90' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    15.05.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    86'
    09.05.2022 90' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    01.05.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    24.04.2022 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    16.04.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Нэшвилл (Нэшвилл)
    10.04.2022 90' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:2 Нэшвилл (Нэшвилл)
    03.04.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    13.03.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 2:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    28.02.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
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