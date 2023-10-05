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Ethan Zubak
Статистика
Ethan Zubak - статистика
Завершил карьеру
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Нэшвилл
0 : 1
05.10.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Канзаc Сити
0 : 3
21.09.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
0 : 0
31.08.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Атланта Юнайтед
4 : 0
27.08.2023
Нэшвилл
89' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
3 : 1
16.07.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 2
13.07.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Чикаго Файр
1 : 0
09.07.2023
Нэшвилл
87' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Нэшвилл
2 : 0
02.07.2023
Ди Си Юнайтед
67' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 0
25.06.2023
Нэшвилл
64' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Монреаль
1 : 0
22.06.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Нэшвилл
3 : 1
18.06.2023
Сент-Луис
46' - 90'
87'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
1 : 1
11.06.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Даллас
1 : 2
04.06.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Нэшвилл
3 : 1
29.05.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Шарлотт
1 : 2
21.05.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Нэшвилл
2 : 1
18.05.2023
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
14.05.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
3 : 0
07.05.2023
Чикаго Файр
63' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нэшвилл
3 : 1
29.04.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нэшвилл
1 : 1
23.04.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
19.03.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Нэшвилл
2 : 0
12.03.2023
Монреаль
90' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
05.03.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
2 : 0
26.02.2023
Нью-Йорк Сити
82' - 90'
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