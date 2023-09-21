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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Нэшвилл
Канзаc Сити - Нэшвилл: обзор матча 21 сентября 2023
Канзаc Сити
21.09.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 42 тур
0 : 3
Завершен
Нэшвилл
29'
Ф. Пико
66'
Х. Мухтар
76'
J. Maher
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Нэшвилл
Желтая карточка
Д. Росеро
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Мур
87'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ф. Пико
82'
Желтая карточка
Т. Вашингтон
81'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Д. Ловиц
81'
Замена
С. Сарридж
️️️️
S. Davis
Замена
Р. Володер
️️️️
А. Фонтас
78'
76'
ГОЛ! 0:3!
J. Maher
Пас отдал
Х. Мухтар
Замена
F. GutiÃ©rrez
️️️️
Э. Томми
75'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
75'
Замена
W. Agada
️️️️
А. Пулидо
72'
70'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
70'
Замена
Д. Бауэр
️️️️
У. Циммерман
66'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мухтар
52'
Желтая карточка
А. Мьюил
Замена
Г. Кинда
️️️️
Н. Радойя
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пико
Пас отдал
Д. Ловиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Нэшвилл
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
3-4-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
77
Расселл
54
8
Дэвис
20
Шаллой
9
Пулидо
22
2-5-1-2
1
25
Циммерман
18
Мур
2
Ловиц
13
МакКарти
54
10
Мухтар
20
Годой
22
Пико
5
19
Мьюил
3
Фонтас
6
Володер
6
Володер
3
Фонтас
22
Радойя
6
Кинда
6
Кинда
22
Радойя
27
Томми
13
13
27
Томми
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
9
Пулидо
22
22
9
Пулидо
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Пико
25
Циммерман
22
Бауэр
22
Бауэр
25
Циммерман
2
Ловиц
23
Вашингтон
23
Вашингтон
2
Ловиц
20
Годой
27
27
20
Годой
54
9
Сарридж
9
Сарридж
54
Остались в запасе
Канзаc Сити
Нэшвилл
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
11
Рэнделл Леаль
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Остались в запасе
11
Рэнделл Леаль
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Канзаc Сити - Нэшвилл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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