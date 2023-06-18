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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Сент-Луис
Нэшвилл - Сент-Луис: обзор матча 18 июня 2023
Нэшвилл
18.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 26 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Луис
11'
Х. Мухтар
70'
Х. Мухтар (П)
76'
Х. Мухтар
41'
Н. Джоаккини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Сент-Луис
Замена
T. Anunga
️️️️
Х. Мухтар
90'
+5
Желтая карточка
E. Zubak
87'
81'
Замена
C. Martins
️️️️
Д. Страуд
Замена
Я. Грегуш
️️️️
А. Мьюил
81'
81'
Замена
И. Йенсен
️️️️
R. Alm
81'
Замена
А. Джексон
️️️️
И. Вассилев
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
S. Davis
81'
ГОЛ! 3:1!
Х. Мухтар
76'
72'
Замена
A. Watts
️️️️
Т. Острак
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Мухтар
70'
68'
Вторая желтая
К. Хайберт
54'
Желтая карточка
К. Хайберт
46'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Д. Нервински
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Р. Леаль
46'
Замена
E. Zubak
️️️️
T.
46'
Желтая карточка
Д. МакКарти
45'
+1
41'
ГОЛ! 1:1!
Н. Джоаккини
Желтая карточка
Д. Бауэр
37'
33'
Желтая карточка
И. Вассилев
ГОЛ! 1:0!
Х. Мухтар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
28
Miguel Perez
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Rasmus Alm
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Нэшвилл
67
Benjamin Martino
ВР
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
1-5-1-3
1
18
Мур
11
Леаль
13
МакКарти
54
10
Мухтар
2
Ловиц
12
22
Бауэр
5
19
Мьюил
4-1-3-2
1
Бюрки
2
Нервински
26
Паркер
22
Хайберт
3
28
19
Вассилев
7
Острак
8
Страуд
16
Джоаккини
10
19
Мьюил
21
Грегуш
21
Грегуш
19
Мьюил
11
Леаль
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
11
Леаль
12
11
11
12
10
Мухтар
27
27
10
Мухтар
54
23
Вашингтон
23
Вашингтон
54
2
Нервински
14
Нельсон
14
Нельсон
2
Нервински
7
Острак
20
20
7
Острак
8
Страуд
12
12
8
Страуд
10
10
Йенсен
10
Йенсен
10
19
Вассилев
16
Джексон
16
Джексон
19
Вассилев
Остались в запасе
Нэшвилл
Сент-Луис
67
Benjamin Martino
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
67
Benjamin Martino
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Нэшвилл - Сент-Луис
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
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США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
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