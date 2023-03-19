Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл: обзор матча 19 марта 2023
Нью-Инглэнд Революшн
19.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 5 тур
1 : 0
Завершен
Нэшвилл
52'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
Замена
O. Gonzalez
️️️️
Г. Боу
85'
Замена
E. Boateng
️️️️
Д. Борреро
83'
79'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
S. Davis
73'
Желтая карточка
J. Maher
Желтая карточка
М. Полстер
70'
Замена
J. Rennicks
️️️️
N. Buck
65'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
65'
63'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
T.
63'
Замена
Ф. Пико
️️️️
А. Мьюил
ГОЛ! 1:0!
Г. Боу
Пас отдал
Д. Джонс
52'
21'
Желтая карточка
А. Мьюил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
1
Джордже Петрович
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
T.
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Фафа Пико
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
4-2-1-4
22
4
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
21
15
Блессинг
1
Петрович
7
Боу
77
Борреро
17
Вуд
2-5-3
1
25
Циммерман
18
Мур
12
13
МакКарти
54
2
Ловиц
10
Мухтар
5
18
Шаффельбург
19
Мьюил
7
Боу
34
34
7
Боу
77
Борреро
24
24
77
Борреро
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
21
9
9
21
19
Мьюил
22
Пико
22
Пико
19
Мьюил
54
21
Грегуш
21
Грегуш
54
12
9
Сапонг
9
Сапонг
12
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+