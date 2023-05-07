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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Чикаго Файр
Нэшвилл - Чикаго Файр: обзор матча 07 мая 2023
Нэшвилл
07.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 15 тур
3 : 0
Завершен
Чикаго Файр
45+3'
Х. Мухтар (П)
70'
Х. Мухтар (П)
90+2'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Чикаго Файр
ГОЛ! 3:0!
Х. Мухтар
90'
+2
88'
Желтая карточка
А. Акевес
Замена
Ф. Пико
️️️️
Я. Шаффельбург
79'
Желтая карточка
Ш. Мур
77'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Д. МакКарти
75'
Замена
S. Davis
️️️️
А. Годой
74'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Мухтар
70'
67'
Желтая карточка
K. Burks
63'
Замена
К. Камара
️️️️
K. Przybyłko
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Л. Макнотон
63'
Замена
E. Zubak
️️️️
T.
63'
Желтая карточка
T.
55'
52'
Желтая карточка
W. Omsberg
46'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Г. Куциас
46'
Замена
Г. Хименес
️️️️
Ф. Герберс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мухтар
45'
+3
36'
Желтая карточка
Г. Куциас
Желтая карточка
Д. Ловиц
29'
22'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Р. Чикош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Фафа Пико
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
18
Spencer Richey
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
5
Макнотон
2
Ловиц
20
Годой
13
МакКарти
10
Мухтар
12
18
Шаффельбург
5
19
Мьюил
4-1-1-2-3
27
5
Чикош
19
Акевес
16
31
Наварро
24
Дин
10
Шакири
21
Герберс
93
1
Брейди
70
Куциас
18
Шаффельбург
22
Пико
22
Пико
18
Шаффельбург
13
МакКарти
21
Грегуш
21
Грегуш
13
МакКарти
20
Годой
54
54
20
Годой
12
11
11
12
5
Макнотон
23
Вашингтон
23
Вашингтон
5
Макнотон
21
Герберс
30
Хименес
30
Хименес
21
Герберс
70
Куциас
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
70
Куциас
5
Чикош
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
5
Чикош
93
85
Камара
85
Камара
93
Остались в запасе
Нэшвилл
Чикаго Файр
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Нэшвилл - Чикаго Файр
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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