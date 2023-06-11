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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нэшвилл
Торонто - Нэшвилл: обзор матча 11 июня 2023
Торонто
11.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 25 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
38'
Л. Инсинье
69'
Р. Леаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Нэшвилл
Замена
К. Томпсон
️️️️
Д. Осорио
90'
Замена
Б. Сервания
️️️️
М. Кайе
81'
75'
Замена
А. Годой
️️️️
Д. МакКарти
75'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
S. Davis
Желтая карточка
А. Мабика
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Р. Леаль
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Д. Керр
67'
58'
Замена
Р. Леаль
️️️️
А. Мьюил
58'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Я. Шаффельбург
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Р. Петретта
38'
35'
Желтая карточка
Д. Бауэр
27'
Замена
Д. Бауэр
️️️️
Л. Макнотон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
12
T.
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Торонто
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Нэшвилл
22
Фафа Пико
ЛВ
20
Анибал Годой
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4-2-2-2
1
Джонсон
18
Петретта
6
Мабика
19
22
Ларея
21
Осорио
14
Кайе
10
Инсинье
10
Бернардески
9
Сапонг
29
Керр
2-5-1-2
1
5
Макнотон
18
Мур
2
Ловиц
13
МакКарти
54
10
Мухтар
12
18
Шаффельбург
5
19
Мьюил
29
Керр
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
29
Керр
21
Осорио
33
Томпсон
33
Томпсон
21
Осорио
14
Кайе
23
Сервания
23
Сервания
14
Кайе
13
МакКарти
20
Годой
20
Годой
13
МакКарти
19
Мьюил
11
Леаль
11
Леаль
19
Мьюил
18
Шаффельбург
22
Пико
22
Пико
18
Шаффельбург
5
Макнотон
22
Бауэр
22
Бауэр
5
Макнотон
54
23
Вашингтон
23
Вашингтон
54
Остались в запасе
Торонто
Нэшвилл
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Остались в запасе
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Торонто - Нэшвилл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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