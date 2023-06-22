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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нэшвилл
Монреаль - Нэшвилл: обзор матча 22 июня 2023
Монреаль
22.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 0
Завершен
Нэшвилл
28'
Б. Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Нэшвилл
Замена
M. Miljevic
️️️️
Б. Дюк
89'
86'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Т. Вашингтон
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
М. Шоньер
82'
72'
Замена
У. Циммерман
️️️️
Д. Бауэр
72'
Замена
T. Anunga
️️️️
S. Davis
72'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Я. Грегуш
71'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Р. Леаль
Замена
Ч. Оффор
️️️️
I. Sunusi
68'
Замена
Н. Салиба
️️️️
M. Toye
67'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дюк
28'
Желтая карточка
В. Ваньяма
20'
Желтая карточка
Г. Корбо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
27
Sean Rea
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Нэшвилл
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
3-4-4
2
Ватерман
4
Камачо
95
Корбо
2
66
Шоньер
7
Дюк
2
Ваньяма
14
7
Ласситер
13
40
1-5-1-3
1
18
Мур
21
Грегуш
11
Леаль
54
2
Ловиц
10
Мухтар
18
Шаффельбург
22
Бауэр
5
23
Вашингтон
66
Шоньер
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
66
Шоньер
13
24
Салиба
24
Салиба
13
7
Дюк
10
10
7
Дюк
14
9
Оффор
9
Оффор
14
22
Бауэр
25
Циммерман
25
Циммерман
22
Бауэр
21
Грегуш
13
МакКарти
13
МакКарти
21
Грегуш
23
Вашингтон
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
23
Вашингтон
54
27
27
54
11
Леаль
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Леаль
Остались в запасе
Монреаль
Нэшвилл
41
Джеймс Пантемис
ВР
27
Sean Rea
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
27
Sean Rea
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Монреаль - Нэшвилл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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