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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Атланта Юнайтед
Нэшвилл - Атланта Юнайтед: обзор матча 29 апреля 2023
Нэшвилл
29.04.2023, суббота, 20:30
США. МЛС, 13 тур
3 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
36'
Ф. Пико
56'
T.
90+1'
Я. Шаффельбург
72'
Т. Алмада (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Атланта Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
С. Соса
ГОЛ! 3:1!
Я. Шаффельбург
Пас отдал
Х. Мухтар
90'
+1
88'
Замена
А. Сейдич
️️️️
К. Уайли
88'
Замена
Л. Абрам
️️️️
М. Россетто
87'
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Д. МакКарти
83'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Ф. Пико
83'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
78'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
А. Мьюил
77'
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Алмада
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
T.
63'
59'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Араухо
59'
Замена
М. Берри
️️️️
М. Чол
ГОЛ! 2:0!
T.
56'
Желтая карточка
А. Мьюил
49'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пико
36'
35'
Желтая карточка
Б. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
12
T.
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
АП
23
Мачоп Чол
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Нэшвилл
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Атланта Юнайтед
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
13
МакКарти
20
Годой
22
Пико
12
2
Ловиц
10
Мухтар
5
19
Мьюил
3-2-1-4
25
Диоп
12
Робинсон
44
Пурата
15
Гутман
11
Леннон
12
Уайли
23
Алмада
7
Араухо
5
Соса
5
Россетто
23
Чол
13
МакКарти
21
Грегуш
21
Грегуш
13
МакКарти
12
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
12
22
Пико
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
22
Пико
20
Годой
27
27
20
Годой
19
Мьюил
23
Вашингтон
23
Вашингтон
19
Мьюил
5
Россетто
96
Абрам
96
Абрам
5
Россетто
7
Араухо
11
Этьенн
11
Этьенн
7
Араухо
12
Уайли
14
Сейдич
14
Сейдич
12
Уайли
23
Чол
27
Берри
27
Берри
23
Чол
Остались в запасе
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Остались в запасе
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Нэшвилл - Атланта Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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