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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Монреаль
Нэшвилл - Монреаль: обзор матча 12 марта 2023
Нэшвилл
12.03.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 4 тур
2 : 0
Завершен
Монреаль
37'
Я. Шаффельбург
89'
Т. Вашингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Монреаль
Замена
E. Zubak
️️️️
Х. Мухтар
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Т. Вашингтон
89'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
76'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
T.
76'
72'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
К. Миллер
72'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
I. Sunusi
Желтая карточка
Т. Вашингтон
67'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Я. Шаффельбург
66'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Ф. Пико
66'
ГОЛ! 1:0!
Я. Шаффельбург
Пас отдал
Х. Мухтар
37'
34'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нэшвилл
67
Benjamin Martino
ВР
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Монреаль
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
10
Мухтар
54
13
МакКарти
22
Пико
2
Ловиц
12
5
18
Шаффельбург
3-3-1-3
22
Эррера
4
Миллер
2
Ватерман
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
9
Киото
14
4
Камачо
40
10
Мухтар
11
11
10
Мухтар
18
Шаффельбург
23
Вашингтон
23
Вашингтон
18
Шаффельбург
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
22
Пико
19
Мьюил
19
Мьюил
22
Пико
12
9
Сапонг
9
Сапонг
12
4
Миллер
2
2
4
Миллер
14
9
Оффор
9
Оффор
14
Остались в запасе
Нэшвилл
Монреаль
67
Benjamin Martino
ВР
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
67
Benjamin Martino
ВР
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Остались в запасе
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нэшвилл - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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