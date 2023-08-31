Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нэшвилл
Интер Майами - Нэшвилл: обзор матча 31 августа 2023
Интер Майами
31.08.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 37 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Нэшвилл
85'
Замена
S. Davis
️️️️
Ф. Пико
81'
Желтая карточка
J. Maher
Желтая карточка
Т. Авилес
77'
Замена
Д. Руис
️️️️
Р. Тэйлор
71'
Замена
Б. Кремаски
️️️️
Д. Гомес
71'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Д. Мартинес
70'
65'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Мьюил
65'
Замена
А. Годой
️️️️
Д. МакКарти
59'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
Р. Тэйлор
50'
46'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Р. Леаль
46'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
T.
Замена
Ф. Фариас
️️️️
Д. Арройо
46'
Желтая карточка
С. Бускетс
45'
+2
Желтая карточка
Д. Гомес
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
25
Диего Гомес
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нэшвилл
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Каллендер
18
Альба
17
Авилес
4
Миллер
2
Йедлин
14
Арройо
5
Бускетс
25
Гомес
21
Тэйлор
10
Месси
77
Мартинес
2-4-1-4
18
Мур
5
Макнотон
2
Ловиц
13
МакКарти
11
Леаль
12
22
Пико
5
27
19
Мьюил
30
21
Тэйлор
8
Руис
8
Руис
21
Тэйлор
25
Гомес
8
Кремаски
8
Кремаски
25
Гомес
14
Арройо
38
Фариас
38
Фариас
14
Арройо
77
Мартинес
9
Кампана
9
Кампана
77
Мартинес
13
МакКарти
20
Годой
20
Годой
13
МакКарти
22
Пико
54
54
22
Пико
12
10
Мухтар
10
Мухтар
12
11
Леаль
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
11
Леаль
19
Мьюил
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
19
Мьюил
Остались в запасе
Интер Майами
Нэшвилл
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Интер Майами - Нэшвилл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
Все
Интер Майами
Нэшвилл
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
25 ноября
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
25 ноября
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+