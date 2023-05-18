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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Интер Майами
Нэшвилл - Интер Майами: обзор матча 18 мая 2023
Нэшвилл
18.05.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 18 тур
2 : 1
Завершен
Интер Майами
33'
Ф. Пико
49'
Л. Макнотон
90+4'
Д. Арройо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Интер Майами
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Арройо
Замена
Я. Грегуш
️️️️
S. Davis
87'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
87'
87'
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
Л. Кампана
Замена
Р. Леаль
️️️️
А. Мьюил
81'
78'
Замена
К. Жан
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ф. Пико
70'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
T.
70'
67'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Х. Невилл
56'
Желтая карточка
Х. Невилл
52'
Желтая карточка
Д. Арройо
ГОЛ! 2:0!
Л. Макнотон
Пас отдал
Ш. Мур
49'
46'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
В. Ульоа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пико
Пас отдал
Х. Мухтар
33'
18'
Желтая карточка
Ф. Негри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
12
T.
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нэшвилл
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
5
Макнотон
20
Годой
54
22
Пико
12
2
Ловиц
10
Мухтар
5
19
Мьюил
4-1-4-2
4
Сейлор
4
Миллер
21
Негри
97
МакВей
14
Арройо
13
Ульоа
8
Кремаски
21
Тэйлор
20
Невилл
9
Кампана
12
Каллендер
19
Мьюил
11
Леаль
11
Леаль
19
Мьюил
54
21
Грегуш
21
Грегуш
54
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Пико
12
23
Вашингтон
23
Вашингтон
12
20
Годой
27
27
20
Годой
20
Невилл
2
Йедлин
2
Йедлин
20
Невилл
21
Тэйлор
10
Жан
10
Жан
21
Тэйлор
9
Кампана
49
Борджелин
49
Борджелин
9
Кампана
13
Ульоа
77
Мартинес
77
Мартинес
13
Ульоа
Остались в запасе
Нэшвилл
Интер Майами
13
Дакс МакКарти
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
13
Дакс МакКарти
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нэшвилл - Интер Майами
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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