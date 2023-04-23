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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Лос-Анджелес
Нэшвилл - Лос-Анджелес: обзор матча 23 апреля 2023
Нэшвилл
23.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 13 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
35'
Х. Мухтар
59'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Лос-Анджелес
88'
Желтая карточка
Х. Мурильо
82'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
С. Паленсия
Замена
️️️️
А. Мьюил
79'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Д. МакКарти
78'
70'
Замена
К. Акоста
️️️️
И. Санчес
70'
Замена
К. Опоку
️️️️
С. Биук
70'
Замена
К. Вела
️️️️
М. Богуш
69'
Желтая карточка
Э. Дуэньяс
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ф. Пико
68'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
T.
67'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Буанга
Пас отдал
С. Биук
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
У. Циммерман
55'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
T.
35'
8'
Желтая карточка
Д. Мальдонадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Лос-Анджелес
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
20
Годой
13
МакКарти
22
Пико
10
Мухтар
2
Ловиц
12
5
19
Мьюил
3-3-2-2
77
МакКартни
14
Паленсия
3
Мальдонадо
3
Мурильо
18
Дуэньяс
6
Санчес
6
Паласиос
19
Богуш
8
Сифуэнтес
79
Биук
99
Буанга
13
МакКарти
21
Грегуш
21
Грегуш
13
МакКарти
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Пико
25
Циммерман
23
Вашингтон
23
Вашингтон
25
Циммерман
12
9
Сапонг
9
Сапонг
12
6
Санчес
3
Акоста
3
Акоста
6
Санчес
14
Паленсия
24
Холлингшид
24
Холлингшид
14
Паленсия
79
Биук
90
Опоку
90
Опоку
79
Биук
19
Богуш
10
Вела
10
Вела
19
Богуш
Остались в запасе
Нэшвилл
Лос-Анджелес
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Нэшвилл - Лос-Анджелес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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