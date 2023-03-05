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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл: обзор матча 05 марта 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
05.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 2 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл
88'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Ф. Пико
Замена
O. Fernandez
️️️️
К. Харпер
87'
85'
Желтая карточка
У. Циммерман
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
Э. Маноэл
76'
74'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
T.
Замена
К. Бурк
️️️️
T. Barlow
53'
52'
Желтая карточка
T. Anunga
46'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Я. Шаффельбург
46'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
Замена
К. Данкан
️️️️
Л. Морган
46'
3'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
12
T.
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ПЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
1-3-2-4
31
Мигел
13
Неалис
15
Рейес
23
Кассерес
90
Морган
82
Лукиньяс
25
Амайя
47
Толкин
13
Маноэл
17
Харпер
16
2-5-3
1
18
Мур
25
Циммерман
2
Ловиц
22
Пико
13
МакКарти
54
12
5
18
Шаффельбург
19
Мьюил
90
Морган
3
Данкан
3
Данкан
90
Морган
16
7
Бурк
7
Бурк
16
13
Маноэл
13
Ванзейр
13
Ванзейр
13
Маноэл
17
Харпер
22
22
17
Харпер
18
Шаффельбург
10
Мухтар
10
Мухтар
18
Шаффельбург
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
22
Пико
23
Вашингтон
23
Вашингтон
22
Пико
12
9
Сапонг
9
Сапонг
12
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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