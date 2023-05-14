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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл: обзор матча 14 мая 2023
Ди Си Юнайтед
14.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 16 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
83'
T. Ku-DiPietro
73'
А. Мьюил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
Желтая карточка
Д. Уильямс
86'
ГОЛ! 1:1!
T. Ku-DiPietro
83'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Руан
81'
Замена
K. Fletcher
️️️️
Р. Канус
81'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
C. Durkin
81'
76'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
76'
Замена
S. Davis
️️️️
А. Годой
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Мьюил
62'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Я. Шаффельбург
54'
Желтая карточка
Х. Мухтар
Желтая карточка
Д. Пинес
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Мьюил
Замена
E. Hurtado
️️️️
Т. Фонтас
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
12
T.
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Фафа Пико
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
3-5-1-1
21
33
Уильямс
2
Пинес
13
Руан
27
О'Брайен
6
Канус
26
Пальссон
11
Фонтас
43
Клих
72
8
2-5-1-2
1
5
Макнотон
18
Мур
2
Ловиц
10
Мухтар
20
Годой
13
МакКарти
12
18
Шаффельбург
5
19
Мьюил
8
21
21
8
13
Руан
11
Дажоме
11
Дажоме
13
Руан
11
Фонтас
9
9
11
Фонтас
6
Канус
14
14
6
Канус
18
Шаффельбург
22
Пико
22
Пико
18
Шаффельбург
20
Годой
54
54
20
Годой
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
Остались в запасе
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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