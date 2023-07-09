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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нэшвилл
Чикаго Файр - Нэшвилл: обзор матча 09 июля 2023
Чикаго Файр
09.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 31 тур
1 : 0
Завершен
Нэшвилл
34'
Ф. Герберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Нэшвилл
Замена
А. Акевес
️️️️
Д. Шакири
90'
+1
87'
Замена
E. Zubak
️️️️
Д. Ловиц
87'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Р. Леаль
86'
Желтая карточка
Д. Ловиц
Желтая карточка
К. Камара
81'
Замена
J. Torres
️️️️
М. Хайле-Селасси
77'
Замена
K. Burks
️️️️
Д. Дин
77'
71'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
А. Мьюил
71'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Ф. Пико
Замена
К. Камара
️️️️
Г. Куциас
64'
Замена
К. Теран
️️️️
Г. Хименес
64'
46'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
S. Davis
37'
Желтая карточка
Р. Леаль
ГОЛ! 1:0!
Ф. Герберс
Пас отдал
М. Хайле-Селасси
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
12
T.
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
22
Карлос Теран
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
10
Jairo Torres
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
3-1-1-3-3
29
Наварро
5
Чикош
22
Пинеда
30
Хименес
24
Дин
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
10
Шакири
70
Куциас
1
Брейди
21
Герберс
2-5-1-2
1
5
Макнотон
18
Мур
2
Ловиц
13
МакКарти
12
11
Леаль
54
22
Пико
5
19
Мьюил
30
Хименес
22
Теран
22
Теран
30
Хименес
10
Шакири
19
Акевес
19
Акевес
10
Шакири
24
Дин
27
27
24
Дин
7
Хайле-Селасси
10
10
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
85
Камара
85
Камара
70
Куциас
19
Мьюил
21
Грегуш
21
Грегуш
19
Мьюил
54
10
Мухтар
10
Мухтар
54
22
Пико
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
22
Пико
11
Леаль
23
Вашингтон
23
Вашингтон
11
Леаль
2
Ловиц
11
11
2
Ловиц
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нэшвилл
25
Jeffrey Gal
ВР
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Чикаго Файр - Нэшвилл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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