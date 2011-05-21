Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хиско
Статистика
Хиско - статистика
Завершил карьеру
5 сентября 1980 (46)
#28 | Нападающий
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
26
1
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 2
21.05.2011
Сарагоса
1' - 61'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0 : 0
01.05.2011
Спортинг
79' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
4 : 1
24.04.2011
Леванте
72' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 1
17.04.2011
Эркулес
74' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1 : 1
10.04.2011
Леванте
71' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
3 : 1
03.04.2011
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 1
13.03.2011
Мальорка
1' - 61'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 0
06.03.2011
Эспаньол
1' - 60'
52'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
02.03.2011
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
2 : 1
27.02.2011
Осасуна
1' - 75'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2 : 0
19.02.2011
Леванте
1' - 61'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 0
13.02.2011
Альмерия
1' - 74'
53'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
0 : 1
05.02.2011
Леванте
1' - 79'
48'
70'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2 : 0
29.01.2011
Хетафе
1' - 72'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4 : 1
22.01.2011
Леванте
1' - 65'
58'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 0
15.01.2011
Леванте
61' - 90'
82'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 1
09.01.2011
Валенсия
76' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
2 : 1
02.01.2011
Леванте
70' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1 : 2
18.12.2010
Атлетик
63' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Спортинг
1 : 1
12.12.2010
Леванте
81' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 0
14.11.2010
Леванте
69' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2 : 1
17.10.2010
Реал Сосьедад
1' - 50'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1 : 1
03.10.2010
Леванте
1' - 68'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0 : 0
25.09.2010
Реал
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 4 тур
Альмерия
0 : 1
22.09.2010
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1 : 2
19.09.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
4 : 1
12.09.2010
Леванте
1' - 61'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 4
28.08.2010
Севилья
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+