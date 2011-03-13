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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Мальорка
Леванте - Мальорка: обзор матча 13 марта 2011
Леванте
13.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
37'
Х.
60'
И. Рамис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Мальорка
Желтая карточка
Х.
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Дель Орно
Желтая карточка
Айосе
Замена
Ж. Виктор
️️️️
С. Техера
Желтая карточка
Нано
Замена
Р. Суарес
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Хиско
ГОЛ! 1:1!
И. Рамис
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Иенага
ГОЛ! 1:0!
Х.
Желтая карточка
А. Иенага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
28
Хиско
ПВ
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
2
Давид Серра
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
4-2-3-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
10
Иборра
25
Торрес
20
Хуанлу
28
Хиско
23
Вальдо
10
Кайседо
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Айосе
8
Техера
18
Де Гузман
19
Марти
14
Иенага
9
Вебо
10
Нсуе
15
Дель Орно
12
Хуанфран
12
Хуанфран
15
Дель Орно
28
Хиско
10
Монтеро
10
Монтеро
28
Хиско
23
Вальдо
21
Суарес
21
Суарес
23
Вальдо
14
Иенага
7
Перейра
7
Перейра
14
Иенага
8
Техера
3
Виктор
3
Виктор
8
Техера
Остались в запасе
Леванте
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
2
Давид Серра
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
2
Давид Серра
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Леванте - Мальорка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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