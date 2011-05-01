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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Спортинг
Леванте - Спортинг: обзор матча 01 мая 2011
Леванте
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Спортинг
Замена
Н. Касес
️️️️
А. Ривера
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Хиско
️️️️
Р. Суарес
Желтая карточка
М. Билич
Замена
Кармело
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Н. Ново
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Х. Надаль
️️️️
Вальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
28
Хиско
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Спортинг
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
10
Монтеро
10
Иборра
25
Торрес
21
Суарес
23
Вальдо
10
Кайседо
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
14
Эрнандес
4
Ботиа
3
Анхель
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
10
Ново
7
Айосе
18
Баррал
23
Вальдо
7
Надаль
7
Надаль
23
Вальдо
21
Суарес
28
Хиско
28
Хиско
21
Суарес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
5
Ривера
10
Касес
10
Касес
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
Остались в запасе
Леванте
Спортинг
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Леванте - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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