Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Леванте
Спортинг - Леванте: обзор матча 12 декабря 2010
Спортинг
12.12.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
79'
С. Эгурен
71'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Леванте
Желтая карточка
Нано
Замена
Хиско
️️️️
Х. Надаль
Желтая карточка
Р. Хорда
ГОЛ! 1:1!
С. Эгурен
Пас отдал
Х. Анхель
Замена
Р. Хорда
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Кармело
Замена
Н. Ново
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Х.
Замена
Д. Баррал
️️️️
Г. Сангой
Замена
Г. Серхио
️️️️
Р. Суарес
Замена
Кармело
️️️️
С. Альварес
Желтая карточка
Р. Суарес
Желтая карточка
С. Альварес
Желтая карточка
М. Рейна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
28
Хиско
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Рафа Хорда
ЦФ
4-4-1-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
4
Ботиа
11
Лора
15
Арнолен
6
Альварес
5
Ривера
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
10
Сангой
4-2-3-1
1
Рейна
18
Вента
3
Нано
18
Бальестерос
12
Хуанфран
14
Пальярдо
25
Торрес
7
Надаль
21
Суарес
20
Хуанлу
10
Кайседо
6
Альварес
6
Кармело
6
Кармело
6
Альварес
10
Де лас Куэвас
10
Ново
10
Ново
10
Де лас Куэвас
10
Сангой
18
Баррал
18
Баррал
10
Сангой
21
Суарес
16
Серхио
16
Серхио
21
Суарес
7
Надаль
28
Хиско
28
Хиско
7
Надаль
10
Кайседо
9
Хорда
9
Хорда
10
Кайседо
Остались в запасе
Спортинг
Леванте
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
18
Луис Моран
ПВ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Спортинг - Леванте
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+