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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 05 февраля 2011
Вильярреал
05.02.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
48'
Вальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
+4
Желтая карточка
Г. Мунуа
+2
Замена
Х. Надаль
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Гонсало
Замена
Х.
️️️️
К. Стуани
Замена
Р. Хорда
️️️️
Хиско
Замена
Х. Матилья
️️️️
Кани
Замена
Н. Нильсен
️️️️
Х. Капдевила
Желтая карточка
М. Пальярдо
Желтая карточка
Хиско
Замена
Сисиньо
️️️️
К. Марчена
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
С. Бальестерос
ГОЛ! 0:1!
Вальдо
Пас отдал
Хиско
Желтая карточка
К. Стуани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
15
Асьер Дель Орно
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
28
Хиско
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
23
Вальдо
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Кристобаль
ПП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
7
Хиско Надаль
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
24
Марчена
2
Гонсало
2
Гаспар
8
Кани
21
Бруно
6
Валеро
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
3-2-2-2-1
78
Мунуа
18
Бальестерос
3
Нано
15
Дель Орно
18
Вента
12
Хуанфран
14
Пальярдо
25
Торрес
23
Вальдо
28
Хиско
7
Стуани
6
Капдевила
23
Нильсен
23
Нильсен
6
Капдевила
24
Марчена
12
Сисиньо
12
Сисиньо
24
Марчена
8
Кани
8
Матилья
8
Матилья
8
Кани
23
Вальдо
7
Надаль
7
Надаль
23
Вальдо
7
Стуани
20
Хуанлу
20
Хуанлу
7
Стуани
28
Хиско
9
Хорда
9
Хорда
28
Хиско
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
9
Кристобаль
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Маноло Рейна
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
9
Кристобаль
ПП
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вильярреал - Леванте
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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