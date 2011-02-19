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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 19 февраля 2011
Реал
19.02.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
7'
К. Бензема
41'
Р. Карвалью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
Замена
Ф. Гаго
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
А. Лоис
️️️️
Х. Торрес
Замена
Э. Адебайор
️️️️
А. Ди Мария
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Хиско
Желтая карточка
Л. Диарра
+1
Желтая карточка
Ф. Кайседо
ГОЛ! 2:0!
Р. Карвалью
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
15
Асьер Дель Орно
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
23
Вальдо
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
28
Хиско
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Месут Озил
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
38
Адриан Лоис
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
1
Адан
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
6
Карвалью
28
Хедира
19
Диарра
10
Кака
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
3-2-2-2-1
78
Мунуа
18
Бальестерос
15
Дель Орно
3
Нано
2
Серра
12
Хуанфран
25
Торрес
10
Иборра
28
Хиско
23
Вальдо
10
Кайседо
9
Бензема
5
Гаго
5
Гаго
9
Бензема
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
11
Ди Мария
25
Адебайор
25
Адебайор
11
Ди Мария
25
Торрес
38
Лоис
38
Лоис
25
Торрес
28
Хиско
10
Монтеро
10
Монтеро
28
Хиско
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Реал
Леванте
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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