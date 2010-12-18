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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 18 декабря 2010
Леванте
18.12.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
21'
Ф. Кайседо
10'
И. Габилондо
73'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
А. Итурраспе
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
Г. Серхио
️️️️
М. Пальярдо
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Суарес
ГОЛ! 1:2!
Х. Мартинес
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
Хиско
️️️️
Х. Надаль
Замена
М. Сусаета
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
А. Осио
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
18'
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Габилондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
23
Вальдо
ПВ
28
Хиско
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
12
Хуанфран
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
14
Пальярдо
25
Торрес
20
Хуанлу
21
Суарес
7
Надаль
10
Кайседо
4-2-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
20
Осио
29
Устариц
19
Кастильо
88
Мартинес
6
Орбаис
27
Лопес
18
Гурпеги
11
Габилондо
12
Льоренте
14
Пальярдо
16
Серхио
16
Серхио
14
Пальярдо
7
Надаль
28
Хиско
28
Хиско
7
Надаль
21
Суарес
7
Стуани
7
Стуани
21
Суарес
27
Лопес
14
Сусаета
14
Сусаета
27
Лопес
6
Орбаис
8
Итурраспе
8
Итурраспе
6
Орбаис
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Леванте - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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