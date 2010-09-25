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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 25 сентября 2010
Леванте
25.09.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
Желтая карточка
Хиско
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
Х. Надаль
️️️️
Х.
Желтая карточка
Р. Хорда
Желтая карточка
А. Дель Орно
Желтая карточка
Д. Серра
Замена
Р. Хорда
️️️️
К. Стуани
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Озил
Замена
П. Леон
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Р. Суарес
️️️️
И. Гонсалес
Травма
И. Гонсалес
Желтая карточка
С. Рамос
14'
Желтая карточка
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
28
Хиско
АП
14
Игнасио Гонсалес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
33
Горка Ларреа
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
15
Дель Орно
18
Бальестерос
3
Нано
2
Серра
25
Торрес
16
Серхио
20
Хуанлу
28
Хиско
14
Гонсалес
7
Стуани
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
6
Карвалью
93
Рамос
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
14
Гонсалес
21
Суарес
21
Суарес
14
Гонсалес
20
Хуанлу
7
Надаль
7
Надаль
20
Хуанлу
7
Стуани
9
Хорда
9
Хорда
7
Стуани
11
Ди Мария
14
Леон
14
Леон
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
9
Бензема
10
Озил
Остались в запасе
Леванте
Реал
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
33
Горка Ларреа
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Антонио Адан
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
33
Горка Ларреа
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леванте - Реал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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