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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 19 сентября 2010
Леванте
19.09.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
90'
Ф. Кайседо
16'
Нилмар
43'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кайседо
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
Д. Росси
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Нилмар
Замена
М. Рубен
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Вальдо
Замена
Г. Серхио
️️️️
М. Пальярдо
Замена
Нано
️️️️
Э. Родас
Желтая карточка
Нилмар
ГОЛ! 0:2!
Нилмар
16'
ГОЛ! 0:1!
Нилмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
14
Игнасио Гонсалес
АП
28
Хиско
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Вильярреал
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
18
Бальестерос
5
Родас
18
Вента
25
Торрес
14
Пальярдо
20
Хуанлу
21
Суарес
23
Вальдо
9
Хорда
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
24
Марчена
37
Мусаккио
6
Капдевила
8
Касорла
21
Бруно
19
Сенна
6
Валеро
25
Росси
7
Нилмар
5
Родас
3
Нано
3
Нано
5
Родас
14
Пальярдо
16
Серхио
16
Серхио
14
Пальярдо
23
Вальдо
10
Кайседо
10
Кайседо
23
Вальдо
25
Росси
21
Катала
21
Катала
25
Росси
7
Нилмар
10
Монтеро
10
Монтеро
7
Нилмар
8
Касорла
15
Рубен
15
Рубен
8
Касорла
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
1
Маноло Рейна
ВР
14
Игнасио Гонсалес
АП
28
Хиско
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
2
Гонсало
ЦЗ
8
Кани
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
14
Игнасио Гонсалес
АП
28
Хиско
ПВ
Остались в запасе
2
Гонсало
ЦЗ
8
Кани
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Леванте - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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