Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 12 сентября 2010
Хетафе
12.09.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 2 тур
4 : 1
Завершен
Леванте
5'
Х. Гавилан
11'
А. Колунга
90'
Х. Арисменди
90'
Х. Гавилан
14'
Р. Хорда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
Желтая карточка
Х.
ГОЛ! 4:1!
Х. Гавилан
ГОЛ! 3:1!
Х. Арисменди
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
В. Санчес
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
М. Робусте
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Хорда
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Ману
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Вальдо
️️️️
Хиско
Замена
Р. Суарес
️️️️
И. Гонсалес
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
П. Москера
Желтая карточка
Р. Хорда
Желтая карточка
Х. Вента
14'
ГОЛ! 2:1!
Р. Хорда
ГОЛ! 2:0!
А. Колунга
11'
ГОЛ! 1:0!
Х. Гавилан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Игнасио Гонсалес
АП
28
Хиско
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Борха
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Леванте
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-4-1-1
19
Устари
2
Мане
23
Торрес
6
Диас
3
Рафа
14
Гавилан
18
Боатенг
10
Парехо
5
Москера
7
Ману
27
Колунга
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
18
Бальестерос
22
Робусте
15
Дель Орно
14
Пальярдо
25
Торрес
28
Хиско
14
Гонсалес
20
Хуанлу
9
Хорда
10
Парехо
4
Санчес
4
Санчес
10
Парехо
5
Москера
22
Каскеро
22
Каскеро
5
Москера
7
Ману
14
Арисменди
14
Арисменди
7
Ману
14
Гонсалес
21
Суарес
21
Суарес
14
Гонсалес
28
Хиско
23
Вальдо
23
Вальдо
28
Хиско
9
Хорда
7
Стуани
7
Стуани
9
Хорда
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
13
Жорди Кодина
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Леванте
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+