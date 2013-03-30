Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титус Брамбл - статистика

Завершил карьеру
21 июля 1981 (45), Ипсвич
#19 | Защитник
192 см | 81 кг
Англия | Монтсеррат
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Сандерленд
0 : 1
30.03.2013
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
27'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
1 : 1
17.03.2013
Норвич Сити
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
09.03.2013
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
2 : 2
02.03.2013
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
2 : 1
23.02.2013
Сандерленд
1' - 90'
40'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сандерленд
0 : 1
09.02.2013
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Рединг
2 : 1
02.02.2013
Сандерленд
1' - 90'
33'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сандерленд
0 : 0
29.01.2013
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
19.01.2013
Сандерленд
1' - 90'
72'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Сандерленд
3 : 0
12.01.2013
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
3 : 0
02.01.2013
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сандерленд
1 : 2
29.12.2012
Тоттенхэм
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сандерленд
1 : 0
26.12.2012
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Саутгемптон
0 : 1
22.12.2012
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
15.12.2012
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3 : 0
11.12.2012
Рединг
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1 : 3
08.12.2012
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Норвич Сити
2 : 1
02.12.2012
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
0 : 0
27.11.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Эвертон
2 : 1
10.11.2012
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 0
06.10.2012
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
29.09.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Хэм
1 : 1
22.09.2012
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сандерленд
1 : 1
15.09.2012
Ливерпуль
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Суонси
2 : 2
01.09.2012
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Арсенал
0 : 0
18.08.2012
Сандерленд
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+