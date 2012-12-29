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Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 29 декабря 2012
Сандерленд
29.12.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
40'
Д. О'Ши
48'
К. Куэльяр (АГ)
51'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
90'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Г. Бэйл
83'
Замена
С. Паркер
️️️️
А. Леннон
81'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Ларссон
80'
79'
Желтая карточка
М. Дембеле
76'
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Дефо
69'
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
Т. Брамбл
️️️️
Д. О'Ши
68'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
М. Килгаллон
62'
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Леннон
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Куэльяр
Желтая карточка
К. Куэльяр
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. О'Ши
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
30
Сандро
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
3-5-1-1
22
Миньоле
6
Килгаллон
3
Куэльяр
16
О'Ши
16
МакКлин
4
Коулбэк
7
Ларссон
8
Гарднер
11
Джонсон
29
Сессеньон
26
Флетчер
4-3-1-2
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
29
Колкер
26
Ноутон
12
Леннон
8
Дембеле
30
Сандро
18
Бэйл
25
Адебайор
9
Дефо
16
О'Ши
19
Брамбл
19
Брамбл
16
О'Ши
7
Ларссон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
7
Ларссон
6
Килгаллон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
6
Килгаллон
12
Леннон
8
Паркер
8
Паркер
12
Леннон
9
Дефо
2
Демпси
2
Демпси
9
Дефо
18
Бэйл
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
18
Бэйл
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
27
Кирен Вествуд
ВР
8
Дэвид Воган
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
8
Дэвид Воган
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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