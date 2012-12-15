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Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 15 декабря 2012
Манчестер Юнайтед
15.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
15'
Р. ван Перси
18'
Т. Клеверли
57'
У. Руни
72'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
83'
Замена
Д. МакФадден
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Т. Клеверли
73'
72'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
С. Сессеньон
68'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
А. Джонсон
Замена
Н. Видич
️️️️
Р. Фердинанд
67'
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. ван Перси
57'
46'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Флетчер
Замена
П. Скоулз
️️️️
М. Кэррик
46'
ГОЛ! 2:0!
Т. Клеверли
Пас отдал
М. Кэррик
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
4
Джек Коулбэк
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ОП
8
Крейг Гарднер
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
РФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
6
Смоллинг
15
Янг
4
Джонс
16
Кэррик
8
Клеверли
25
Валенсия
32
Руни
32
ван Перси
4-2-3-1
22
Миньоле
3
Куэльяр
19
Брамбл
16
О'Ши
4
Коулбэк
7
Ларссон
8
Гарднер
11
Джонсон
29
Сессеньон
16
МакКлин
26
Флетчер
5
Фердинанд
15
Видич
15
Видич
5
Фердинанд
8
Клеверли
11
Гиггз
11
Гиггз
8
Клеверли
16
Кэррик
22
Скоулз
22
Скоулз
16
Кэррик
26
Флетчер
13
Уикхэм
13
Уикхэм
26
Флетчер
4
Коулбэк
24
МакФадден
24
МакФадден
4
Коулбэк
11
Джонсон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
11
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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