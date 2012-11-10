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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 10 ноября 2012
Эвертон
10.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
77'
М. Феллайни
79'
Н. Елавич
45+1'
А. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сандерленд
90'
+5
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
+3
Желтая карточка
Д. Воган
88'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
Н. Елавич
86'
84'
Замена
Д. Воган
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 2:1!
Н. Елавич
Пас отдал
М. Феллайни
79'
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Осман
77'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ф. Невилл
73'
69'
Замена
Л. Саа
️️️️
С. Флетчер
68'
Желтая карточка
К. Гарднер
Желтая карточка
Д. Хейтинга
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Джонсон
Пас отдал
К. Гарднер
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
3-2-3-2
1
Ховард
23
Коулмен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Осман
18
Елавич
87
Миральяс
3-5-1-1
22
Миньоле
3
Куэльяр
16
О'Ши
3
Роуз
11
Джонсон
7
Ларссон
8
Гарднер
29
Сессеньон
4
Коулбэк
16
МакКлин
26
Флетчер
18
Елавич
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
18
Елавич
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
18
Невилл
27
Веллиос
27
Веллиос
18
Невилл
11
Джонсон
8
Воган
8
Воган
11
Джонсон
4
Коулбэк
13
Уикхэм
13
Уикхэм
4
Коулбэк
26
Флетчер
28
Саа
28
Саа
26
Флетчер
Остались в запасе
Эвертон
Сандерленд
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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