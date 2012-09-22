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Вест Хэм - Сандерленд
Вест Хэм - Сандерленд: обзор матча 22 сентября 2012
Вест Хэм
22.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
90+3'
К. Нолан
10'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сандерленд
92'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:1!
К. Нолан
Пас отдал
М. Майга
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Яскилайнен
90'
Желтая карточка
У. Рид
82'
Замена
М. Майга
️️️️
К. Коул
77'
71'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Сессеньон
62'
Замена
Д. Воган
️️️️
С. Ларссон
60'
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Р. Важ Те
57'
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Тэйлор
57'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЛЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
39
Коллинс
55
Демель
31
Тэйлор
17
Диаме
4
Нолан
16
Нобл
12
Важ Те
24
Коул
3-2-4-1
22
Миньоле
3
Роуз
29
Сессеньон
16
О'Ши
8
Гарднер
19
Брамбл
7
Ларссон
4
Коулбэк
26
Флетчер
6
Каттермол
16
МакКлин
12
Важ Те
51
Бенаюн
51
Бенаюн
12
Важ Те
31
Тэйлор
16
Джарвис
16
Джарвис
31
Тэйлор
24
Коул
20
Майга
20
Майга
24
Коул
Кэмпбелл
7
Мейлер
7
Мейлер
Кэмпбелл
7
Ларссон
8
Воган
8
Воган
7
Ларссон
29
Сессеньон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
29
Сессеньон
Остались в запасе
Вест Хэм
Сандерленд
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Вест Хэм - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
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