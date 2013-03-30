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Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 марта 2013
Сандерленд
30.03.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
Т. Брамбл (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Д. Роуз
84'
83'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Андерсон
Замена
С. Ларссон
️️️️
Ф. Бардсли
77'
75'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Кагава
Замена
К. Уикхэм
️️️️
А. Джонсон
72'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
71'
55'
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
Д. О'Ши
49'
32'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Рафаэл
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Брамбл
Желтая карточка
А. Н'Диайе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-2
22
Миньоле
3
Роуз
16
О'Ши
19
Брамбл
27
Бардсли
16
МакКлин
21
Н'Диайе
8
Гарднер
11
Джонсон
29
Сессеньон
12
Грэм
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
28
Бюттнер
15
Видич
6
Смоллинг
2
Рафаэл
15
Янг
25
Валенсия
28
Андерсон
16
Кэррик
10
Кагава
32
ван Перси
3
Роуз
4
Коулбэк
4
Коулбэк
3
Роуз
27
Бардсли
7
Ларссон
7
Ларссон
27
Бардсли
11
Джонсон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
11
Джонсон
2
Рафаэл
35
Эванс
35
Эванс
2
Рафаэл
28
Андерсон
8
Клеверли
8
Клеверли
28
Андерсон
10
Кагава
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Кагава
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
Главный тренер
Мартин О'Нил
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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