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Саутгемптон - Сандерленд
Саутгемптон - Сандерленд: обзор матча 22 декабря 2012
Саутгемптон
22.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
42'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сандерленд
89'
Замена
Д. Воган
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Жули
️️️️
Д. Панчеон
81'
79'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
75'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
А. Джонсон
70'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
С. Ларссон
68'
Желтая карточка
А. Джонсон
Замена
С. Дэвис
️️️️
М. Шнейдерлен
60'
Замена
С. Де Риддер
️️️️
Э. Маюка
55'
45'
Желтая карточка
С. Ларссон
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
С. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дэвис
23
Шоу
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
40
Панчеон
11
Рамирес
17
Ламберт
24
Маюка
3-5-1-1
22
Миньоле
16
О'Ши
3
Куэльяр
3
Роуз
11
Джонсон
7
Ларссон
4
Коулбэк
16
МакКлин
29
Сессеньон
8
Гарднер
26
Флетчер
24
Маюка
16
Де Риддер
16
Де Риддер
24
Маюка
40
Панчеон
21
Жули
21
Жули
40
Панчеон
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
10
Дэвис
14
Шнейдерлен
7
Ларссон
27
Бардсли
27
Бардсли
7
Ларссон
29
Сессеньон
8
Воган
8
Воган
29
Сессеньон
11
Джонсон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
11
Джонсон
Остались в запасе
Саутгемптон
Сандерленд
1
Артур Боруц
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Саутгемптон - Сандерленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Мэри
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