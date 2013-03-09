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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд: обзор матча 09 марта 2013
Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
30'
Л. Реми
70'
Э. Таунсенд
90'
Д. Дженас
20'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
ГОЛ! 3:1!
Д. Дженас
90'
81'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
Д. Дженас
️️️️
Л. Реми
80'
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Хойлетт
78'
77'
Замена
Д. Воган
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
Д. Макки
️️️️
Б. Замора
73'
72'
Желтая карточка
К. Гарднер
ГОЛ! 2:1!
Э. Таунсенд
70'
61'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
55'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Д. Грэм
ГОЛ! 1:1!
Л. Реми
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
25
Стефан Мбиа
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
4-3-1-2
31
Грин
3
Босингва
4
Самба
6
Хилл
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
30
Хойлетт
25
Мбиа
25
Таунсенд
14
Реми
25
Замора
2-5-1-2
22
Миньоле
19
Брамбл
16
О'Ши
11
Джонсон
8
Гарднер
29
Сессеньон
4
Коулбэк
21
Н'Диайе
7
Ларссон
12
Грэм
26
Флетчер
14
Реми
16
Дженас
16
Дженас
14
Реми
30
Хойлетт
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
30
Хойлетт
25
Замора
12
Макки
12
Макки
25
Замора
12
Грэм
3
Роуз
3
Роуз
12
Грэм
4
Коулбэк
27
Бардсли
27
Бардсли
4
Коулбэк
21
Н'Диайе
8
Воган
8
Воган
21
Н'Диайе
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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