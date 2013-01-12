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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Вест Хэм
Сандерленд - Вест Хэм: обзор матча 12 января 2013
Сандерленд
12.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
12'
С. Ларссон
47'
А. Джонсон
74'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Хэм
Замена
Д. МакФадден
️️️️
С. Сессеньон
88'
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
А. Джонсон
84'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Флетчер
79'
ГОЛ! 3:0!
Д. МакКлин
Пас отдал
С. Сессеньон
74'
69'
Желтая карточка
У. Рид
58'
Желтая карточка
Д. Томкинс
56'
Замена
М. Шамах
️️️️
Д. Коул
52'
Желтая карточка
А. Диарра
ГОЛ! 2:0!
А. Джонсон
47'
46'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
Д. Коллисон
34'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:0!
С. Ларссон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
2-5-2-1
22
Миньоле
19
Брамбл
16
О'Ши
4
Коулбэк
7
Ларссон
29
Сессеньон
8
Гарднер
11
Джонсон
8
Воган
16
МакКлин
26
Флетчер
4-4-1-1
22
Яскилайнен
55
Демель
23
Рид
39
Коллинс
15
Поттс
10
Коллисон
4
Нолан
12
Диарра
16
Джарвис
12
Коул
24
Коул
11
Джонсон
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
11
Джонсон
29
Сессеньон
24
МакФадден
24
МакФадден
29
Сессеньон
26
Флетчер
13
Уикхэм
13
Уикхэм
26
Флетчер
39
Коллинс
5
Томкинс
5
Томкинс
39
Коллинс
10
Коллисон
12
Важ Те
12
Важ Те
10
Коллисон
12
Коул
27
Шамах
27
Шамах
12
Коул
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Хэм
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
1
Рафаэль Шпигель
ВР
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сандерленд - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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